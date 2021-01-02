Китайский вирус, который свирепствует во всем мире, продолжает уносить жизни известных людей

Во второй день нового года стало известно, что от последний ковид умерла оперная певица Александра Тарасова. Также она была известным волонтером.

Трагическое известие сообщили ее близкие и друзья на страницах в соцсетях, передает Politeka.net.

«Печаль, боль... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", – написала на своей странице в Фейсбук волонтер Лилия Блохина. Она призвала всех неравнодушных людей финансово помочь родным погибшей.

"Ужасная новость... Мир потерял замечательного человека. Я знал Александру Тарасову лет 6, еще со времен ее работы в Минсоце. Она всегда искренне жила проблемами ветеранов АТО. Делала все, что могла, и ради Героев часто шла против системы, против большинства. Искренне поддерживала наши волонтерские инициативы, болела за ребят, всегда радовалась их успехам... Очень грустно", – добавил ее знакомый Станислав Кушнарев.

"Сегодня не стало нашей сестры-волонтера, очень положительного и классного человека. 21 (2021 год. – Ред.) не вступил в свои права полностью и 20 продолжает и дальше забирать", – рассказал Михаил Макарук.

В сети начали высказывать скорбь по погибшей.

"Сколько безнадёжных случаев она разобрала и дала не только надежду, но и решение. Ее больше нет с нами. Нет слов, чтобы описывать... И, да, в это невозможно поверить. У Саши остались совсем не взрослые дети", – написала в сети Анна Назарко.

По данным СМИ, Александра Тарасова ранее работала начальником управления по делам ветеранов войны и участников Антитеррористической операции в Министерстве социальной политики.

Кроме этого, она была главой правления благотворительных фондов "Крылья феникса" и "Вернись живым".

Без мамы остались двое детей, которых Тарасова воспитывала одна.

Напомним, что одесситку из ковид "залечили" в больнице: "не могла дождаться спасительной капельницы"

Как писала Politeka, медик рассказала, как вирусная эпидемия душит Одессу: "скорые и больницы захлебываются"

Также Politeka писала, эпидемия уносит жизни украинцев одного за другим, Новая статистика: "более тысячи человек..."