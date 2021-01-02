Заражений екс-коханець Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов показав, як відзначає день народження в лікарні

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Жигунова госпіталізували в одну з підступних лікарень Ялти, де артист проживав на своїй дачі.

2 січня в свій день народження хворий актор розмістив свіжий знімок, зроблений в палаті лікарні.

Змарнілий і неголений Жигунов лежить на животі на лікарняному ліжку, проте він не сумує і передає своїм фанатам подяки за привітання, а також оптимістично заявляє, що «все буде добре».

"Спасибі всім за привітання, все Буде Добре, до речі, по ОТР сьогодні «Три мушкетери», - написав актор.

Шанувальники вітають Жигунова з днем народження і бажають йому якнайшвидшого одужання, проте деякі стверджують, що Сергій втік з лікарні.

"Поправляйтеся, все Буде Добре🌞", " Выздоравливайте скоріше! 🙏🏻🤗", " З Днем Народження, Вас, Сергію Вікторовичу! Здоров'я вам, і якнайшвидшого одужання!", "Я бачила як ви втекли з лікарні, не можна так ставиться до свого здоров'я", " З днем народження Вас! В першу чергу здоров'я, молимося за ваше одужання. І в скорішнм часу будемо чекати вашої виписки додому. Впевнена так і буде з Божою допомогою🙏 🏻 😊 ну а до цього на додачу щастя, радості, удачі🙏🏻🥰🤩🎉🎁☕️☕️🎂", - пишуть в коментарях.

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