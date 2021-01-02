Зараженный экс-любовник Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов показал, как отмечает день рождения в больнице

У звезды фильма «Гардемарины, вперед» и сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили китайский вирус.

Жигуноваа госпитализировали в одну из ковидных больниц Ялты, где артист проживал на своей даче.

2 января в свой день рождения заболевший актер разместил свежий снимок, сделанный в палате больницы.

Осунувшийся и небритый Жигунов лежит на животе на больничной койке, однако он не унывает и передает своим фанатам благодарности за поздравления, а также оптимистично заявляет, что «всё будет хорошо».

«Спасибо всем за поздравления, все будет хорошо, Кстати, по ОТР сегодня «Три мушкетера», - написал актер.

Поклонники поздравляют Жигунова с днем рождения и желают ему скорейшего выздоровления, однако некоторые утверждают, что Сергей сбежал из больницы.

"Поправляйтесь, всё будет хорошо🌞", " Выздоравливайте поскорее! 🙏🏻🤗", " С Днём Рождения, вас, Сергей Викторович! Здоровья вам, и скорейшего выздоровления!", "Я видела как вы сбежали из больницы, нельзя так относится к своегму здоровью", " С днем рождения Вас! В первую очередь здоровья, молимся за ваше выздоровление. И в скорейшнм времени будем ждать вашей выписки домой. Уверенна так и будет с Божьей помощью🙏🏻😊 Ну а к этому в придачу счастья, радости, удачи🙏🏻🥰🤩🎉🎁☕️☕️🎂", - пишут в комментариях.

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Как сообщала Politeka, экс-жена Жигунова, которую актер променял на Заворотнюк, огорошила признанием.

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