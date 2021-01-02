Відома модель Кім Лі, яку прозвали корейською Кардашьян, полонила мережу спокусливим танцем
Відповідне відео красуня оприлюднила у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Як відомо, пишногруда південнокорейська модель і діджейка Кім Лі обожнює виставляти в соцмережах відверті і пікантні кадри.
Цього разу красуня вирішила подражнити публіку рухаючись під музику.
73-річна Ротару дала жару під час застілля, з'явилися кадри: «Спасибі, що живі!»
Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "Мені..."
56-річна Повалій ошелешила змінами в зовнішності, такою її ще не бачили: "З клеєм перестаралися?"
Розв'язний Потап увігнав у фарбу Каменських, показавши "стоячий дзьоб": "Леха, у тебе класно виходить!"
Нова біда спіткала Тодоренко на відпочинку, Топалов у нестямі: "Останній раз ти...", фото з лікарні
Кім Лі вбралася у вечірню сукню з відкритими плечима, яке відкривало погляди на значне декольте красуні.
Модель звабливо виляла стегнами, піднімала руки і запускала їх в розпущене волосся, а також гладила свої пишні сідниці, довівши до екстазу чоловічу половину своїх шанувальників.
"Коли він каже, давай не поспішає», - загадково підписала відео модель.
За кілька годин кадри зібрали тисячі лайків і багато коментарів. Шанувальники написали красуні захоплені відгуки про її пластику і розкішний образ. Деякі відзначили, що на ці рухи можна дивитися вічно.
"Хто сказав, що він бреше 😂 "На ці рухи можна дивитися всю вечноть", "Жнка вогонь", " Найкрасивіша жінка на землі", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що безсоромна корейська Кардашьян звела з розуму апетитним бюстом в сукні з декольте
Також Politeka писала, що корейська Кардашьян спокусила ефектною позою в сукні з величезними вирізами
А ще Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян сильно здавила принади в тісному ТОПі, форми вражають