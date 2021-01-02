Відома модель Кім Лі, яку прозвали корейською Кардашьян, полонила мережу спокусливим танцем

Відповідне відео красуня оприлюднила у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Як відомо, пишногруда південнокорейська модель і діджейка Кім Лі обожнює виставляти в соцмережах відверті і пікантні кадри.

Цього разу красуня вирішила подражнити публіку рухаючись під музику.

Кім Лі вбралася у вечірню сукню з відкритими плечима, яке відкривало погляди на значне декольте красуні.

Модель звабливо виляла стегнами, піднімала руки і запускала їх в розпущене волосся, а також гладила свої пишні сідниці, довівши до екстазу чоловічу половину своїх шанувальників.

"Коли він каже, давай не поспішає», - загадково підписала відео модель.

За кілька годин кадри зібрали тисячі лайків і багато коментарів. Шанувальники написали красуні захоплені відгуки про її пластику і розкішний образ. Деякі відзначили, що на ці рухи можна дивитися вічно.

"Хто сказав, що він бреше 😂 "На ці рухи можна дивитися всю вечноть", "Жнка вогонь", " Найкрасивіша жінка на землі", - пишуть в мережі.

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