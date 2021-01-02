Известная модель Ким Ли, которую прозвали корейской Кардашьян, пленила сеть соблазнительным танцем

Соответствующее видео красотка обнародовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Как известно, пышногрудая южнокорейская модель и диджейка Ким Ли обожает выставлять в соцсетях откровенные и пикантные кадры.

В этот раз красотка решила подразнить публику двигаясь под музыку.

Ким Ли нарядилась в вечернее платье с открытыми плечами, которое открывало взоры на внушительное декольте красотки.

Модель обольстительно виляла бедрами, поднимала руки и запускала их в распущенные волосы, а также гладила свои пышные ягодицы, доведя до экстаза мужскую половину своих поклонников.

«Когда он говорит, давай не торопится», - загадочно подписала видео модель.

За несколько часов кадры собрали тысячи лайков и много комментариев. Поклонники написали красотки восторженные отзывы о ее пластике и роскошном образе. Некоторые отметили, что на эти движения можно смотреть вечно.

"Кто сказал, что он лжет 😂" "На эти движения можно смотреть всю вечноть", "Женщина огонь", " Самая красивая женщина на земле", - пишут в сети.

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