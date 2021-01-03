Астролог розповіла, як провести перші дні січня з максимальною користю

Щоб весь новий 2021 рік пішов правильно і приніс безліч радощів, дуже важливо правильно провести його перші дні. Адже перші 12 днів року уособлюють 12 найближчих місяців, які ми проживемо. І тоді відкриються двері в нове життя.

Так, астропсихолог і нумеролог Надія Астрохелпер дала чіткі рекомендації, як провести перші дні 2021 року, передає РБК в Україні.

3 січня буде корисно сходити в гості, поспілкуватися з родичами, корисно подумати над своїм розвитком, прописати навчальний план або подумати над інтересами і новими знаннями.

4 січня краще провести в колі сім'ї і прописати бажання, пов'язані з побутом і сім'єю. Варто обов'язково сходити до церкви і поставити свічки за упокій померлих родичів.

5 січня можна подумати і прописати свої цілі, пов'язані із захопленням і творчістю. Добре буде більше уваги приділити дітям в цей день.

6 січня варто прописати цілі по здоровому способу життя, корисні звички. Зробити невелике прибирання будинку, полити квіти, прибрати речі.

Нагадаємо, що найщасливішим знаком Зодіаку 2021 року став Овен. Рік Білого металевого Бика виявиться продуктивним для цього знака. Овнам вдасться втілити в життя навіть найсміливіші мрії. Головне не боятися планувати майбутнє, поки ситуація дозволяє вносити корективи.

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