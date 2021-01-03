Астролог рассказала, как провести первые дни января с максимальной пользой

Чтобы весь новый 2021 год пошел правильно и принес множество радостей, очень важно правильно провести его первые дни. Ведь первые 12 дней года олицетворяют 12 ближайших месяцев, которые мы проживем. И тогда откроется дверь в новую жизнь.

Так, астропсихолог и нумеролог Надежда Астрохелпер дала четкие рекомендации, как провести первые дни 2021 года, передает РБК в Украине.

3 января будет полезно сходить в гости, пообщаться с родственниками, полезно подумать над своим развитием, прописать учебный план или подумать над интересами и новыми знаниями.

4 января лучше провести в кругу семьи и прописать желания, связанные с домом и семьей. Стоит обязательно сходить в церковь и поставить свечки за упокой умерших родственников.

5 января можно подумать и прописать свои цели, связанные с увлечением и творчеством. Хорошо будет больше внимания уделить детям в этот день.

6 января стоит прописать цели по здоровому образу жизни, полезные привычки. Сделать небольшую уборку дома, полить цветы, прибрать вещи.

Напомним, что самым счастливым знаком Зодиака 2021 года стал Овен. Год Белого Металлического Быка окажется продуктивным для этого знака. Овнам удастся воплотить в жизнь даже смелые мечты. Главное не бояться планировать будущее, пока ситуация позволяет вносить коррективы.

Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.