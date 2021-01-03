90-річний український хореограф Григорій Чапкіс має чудових онуків та дітей

Як повідомляє Politeka.net, 41-річний син Григорія Чапкіса - Грег живе в Америці і керує школою танців у Сан-Франциско. А його дружина щодня надсилає фото онуків Григорію.

Кілька годин тому Грег показав на особистій сторінці в мережі Instagram свою сім'ю.

На фото в фотоблозі Грега відображена вся щаслива сімейка в зручних домашніх нарядах. Грег сидить на дивані поруч зі своїми синами, обнявши їх за плечі. Його дружина в сірому зручному домашньому костюмі розташувалася по центру фото і щасливо посміхається. Поруч сидить незамінний член сім'ї - великий рудий пес породи коллі.

До слова, син і старший онук Чапкіса дуже на нього схожі, в той час, як молодший хлопчик - копія своєї мами. Хлопчаки один на одного зовсім не схожі.

У підписі до сімейних знімків Грег привітав підписників з новорічними святами, побажавши вдалого і щасливого 2021 року.

Користувачі мережі в коментарях відгукнулися на побажання Грега і також привітали його з настанням 2021 року.

"З Новим роком!!!🌲 ", "Люблю вас, хлопчики !!! ❤ ️ ", "Вітаємо з 2021 роком кращих з кращих☺❤️", " дуже мила сім'я", " Старший схожий на тата а молодший на маму!!!".

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