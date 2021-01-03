Знаменита українська актриса Ольга Сумська знялася в яскравій фотосесії з дорослими дочками
Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська актриса Ольга Сумська у свої 54 роки постійно захоплює квітучим і молодим зовнішнім виглядом і нев'янучою красою. У неї дві вже дорослі доньки, яким явно передалися гени зіркової мами, адже вони теж справжні красуні.
Нещодавно артистка показала в Instagram сімейні кадри в компанії молодшої доньки Анни.
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Сім'я актриси вирушила в захоплюючу подорож в Яремче. Як відомо, сім'я Сумської - любителі активного відпочинку, смачної їжі і захоплююче красивих пейзажів. Все це можна отримати в одній поїздці – просто відправившись взимку в Карпати.
Під час прогулянки по Яремче Ольга з'явилася перед шанувальниками в незвичному образі. Вона одягла затишне худі і куртку фіолетового відтінку. Її донька обрала зимовий наряд в світлих тонах. На одному з фото мама і донька одягли схожі окуляри в чорній оправі - в результаті навіть складно одразу відрізнити, хто де!
На загальному фото помітно, що зовні Анна все-таки більше схожа на батька, ніж на маму. Доця дійсно - татова копія. На всіх знімках сім'я виглядає дуже щасливою.
На жаль користувачі мережі не зможуть залишити коментарі під знімками, адже вони були опубліковані в Instagram-Stories.
Нагадаємо, що Ольга Сумська вперше розповіла про пережиту трагедію, пов'язану з дитиною.
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