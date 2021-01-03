Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская снялась в яркой фотосессии со взрослыми дочерьми
Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в свои 54 года постоянно восхищает цветущим и молодым внешним видом и неувядающей красотой. У нее две уже взрослые дочери, которым явно передались гены звездной мамы, ведь они тоже настоящие красотки.
Недавно артистка показала в Instagram семейные кадры в компании младшей дочери Анны.
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Семья актрисы отправилась в увлекательное путешествие в Яремче. Как известно, семья Сумской – любители активного отдыха, вкусной еды и захватывающе красивых пейзажей. Все это можно получить в одной поездке – просто отправившись зимой в Карпаты.
Во время прогулки по Яремче Ольга появилась перед поклонниками в непривычном образе. Она надела уютное худи и куртку фиолетого оттенка. Ее дочь выбрала зимний наряд в светлых тонах. На одном из фото мама и дочь одели похожие очки в черной оправе - в результате даже сложно сразу отличить, кто где!
На общем фото заметно, что внешне Анна все-таки больше похожа на отца, чем на маму. Доця действительно - папина копия. На всех снимках семья выглядит очень счастливой.
К сожалению пользователи сети не смогут оставить комментарии под снимками, ведь они были опубликованы в Instagram-Stories.
Напомним, что Ольга Сумская впервые рассказала о пережитой трагедии, связанной с ребенком.
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