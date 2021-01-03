Ведуча каналу "1+1" Лідія Таран відверто розповіла про дитячу травму, яку отримала на Новий Рік

Вона поділилася сімейною історією на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", пише Politeka.net, там же розмістила архівні фотографії. За словами журналістки, їй було важко дізнатися про те, хто насправді переховувався під личиною Діда Мороза.

На знімках ще маленька Лідія відображена на ранці в в костюмі з короткого білого платтячка, накидки і химерної шапочки. Складно сказати, що за образ приміряла на себе знаменитість, проте сама вона в тегах натякнула - "не Снігуронька". Дівчинка разом з іншими хлопцями сфотографувалася поруч з Дідом Морозом в традиційному костюмі, а потім отримала від нього подарунок.

" Коли тобі щойно сказали, що цей Дід Мороз - насправді твоя мама🎅😝 і всі крім тебе це знали раніше! Зрада? Бо так за одну закінчилася казка. Чи перемога - бо мама врятувала новорічне свято🎄 І що робити?"- зізналася Лідія Таран. - " Ревіти, сміятись чи просто відвести очі?🙃 потім всі питали мене, чи це не косоокість в ранньому віці?🙈 ні- це травма Дідом Морозом🙄 Ці ранки в садочках - суцільне випробування психіки! А вам легко давались всі ці публічні виступи?".

Користувачі Мережі поділилися схожими переживаннями і висловилися про зовнішній вигляд знаменитості в коментарях:

"Ооооо, радянські ранки. Це були жахи для мене не тільки в саду але і в школі. Реально нічого згадувати з теплотою в душі. Це були дійсно ранку "зриву дитячої психіки" і рідкі фото з тих часів тому підтвердження"; " Така миленька! Принадність!😍 "; "Яка гарна дитина) щічки прямо заворожують) мрію про таку маленьку дочку)"; "та ні, просто ви вже тоді любили корчити Класні мордочки !!!"; "Дуже мила".

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