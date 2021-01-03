Ведущая канала "1+1" Лидия Таран откровенно рассказала о детской травме, которую получила на Новый год

Она поделилась семейной историей на своей странице в соцсети "Инстаграм", пишет Politeka.net, там же разместила архивные фотографии. По словам журналистки, ей было тяжело узнать о том, кто на самом деле скрывался под личиной Деда Мороза.

На снимках еще маленькая Лидия запечатлена на утренике в в костюме из короткого белого платьица, накидки и вычурной шапочки. Сложно сказать, что за образ примерила на себя знаменитость, однако сама она в тегах намекнула - "не Снегурочка". Девочка вместе с другими ребятами сфотографировалась рядом с Дедом Морозом в традиционном костюме, а затем получила от него подарок.

"Когда тебе только что сказали, что этот Дед Мороз - на самом деле твоя мама, и все кроме тебя это знали раньше! Измена? Ибо так за одну закончилась сказка. Или победа - потому что мама спасла новогодний праздник. И что делать?" - призналась Лидия Таран. - "Реветь, смеяться или просто отвести глаза? 🙃 потом все спрашивали меня, это не косоглазие в раннем возрасте? 🙈 нет- это травма Дедом Морозом🙄 Эти утра в садочках- сплошное испытание психики! А вам легко давались все эти публичные выступления?".

Пользователи сети поделились похожими переживаниями и высказались о внешнем виде знаменитости в комментариях:

"Ооооо, советские утренники. Это были ужасы для меня не только в саду но и в школе. Реально нечего вспоминать с теплотой в душе. Это были действительно утра "срыва детской психики" И жидкие фото с тех времен тому подтверждение"; "Такая миленькая! Прелесть!😍"; "Какой красивый ребенок) щечки прямо завораживают) мечтаю о такой маленькой дочери)"; "Да нет, просто вы уже тогда любили корчить классные мордочки !!!"; "Очень милая".

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