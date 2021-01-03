Популярна співачка Тіна Кароль вразила красою в шкіряному вбранні

Артистка показала нове фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Тіна Кароль стала одним з тренерів 11 сезону проекту «Голос країни». І поки глядачі з нетерпінням чекають, коли шоу вже почнуть показувати, зірки підігрівають інтерес, як можуть.

Так, Кароль показала фото, на якому зображена в суддівському кріслі.

Співачка вбралася в шкіряну жилетку з пікантними вирізами на боках і спідницю світло-оливкового кольору. Образ доповнила така ж пов'язка на голову. Волосся вона вирівняла, а на обличчя завдала легкий макіяж.

Кароль підкорила серця шанувальників в такому образі.

"Наша чудова жінка!", "Кращий тренер", " яка ви красуня!!!«,» На русалку схожа«,» ось вони, ті очі«, "Вам більше 20 і не даси🔥 🔥 🔥», «погляд кішечки", "вогонь, я горю»," Тіна Григорівна Глазогорящая " » "Ну красуня ж 🥺 💓 ❤ захоплююся вашою красою", "синдром Дана Балана», «чому ви така чудова?", "Люблю вас ❤️ Вам не потрібен такий жорсткий фотошоп, ви і так чудова», "дівчинка з картинки", - засипали співачку компліментами.

Відзначимо, крім Кароль тренерами в новому сезоні "Голосу" стала Надя Дорофєєва, Монатік і Олег Винник. А ось Дан Балан тренувати українських учасників цього сезону не буде.

Нагадаємо, Кароль вразила одкровенням про вагітність, Осадча вивідала всю правду.

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль на підборах розтягнулася в шаленому шпагаті, Осадча була права.