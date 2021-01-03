Страшна трагедія сталася з молодою українкою в Труції

Христину Новицьку знайшли мертвою у своєму будинку в курортному містечку Мугла під Бодрумом. Дівчина була виявлена у своєму будинку прикутою наручниками до стільця і з поліетиленовим пакетом на голові, пише турецьке видання Sabah.

Вказується, що Христина Новицька була 1990 року народження, тобто їй було 30 років. Водночас інші ЗМІ, зокрема турецький сайт NTV пише, що їй було 25 років.

Повідомляється, що родичі дівчини не могли з нею зв'язатися, тому попросили сусідів піти перевірити чи все з нею в порядку. Сусіди не змогли достукатися до Христини, тому викликали поліцію.

Коли двері зламали, дівчину знайшли без ознак життя. При цьому вікна були закриті, а двері були замкнені на ключ зсередини.

Відзначається, що поліція розглядає версії, як вбивства, так і самогубства. Відзначається, що Новицька страждала головними болями і часто їздила на батьківщину для лікування, що могло бути однією з причин її самогубства.

Поліція почала розслідування загадкової смерті. Вже отримані свідчення двох свідків, також очікуються записи відеоспостереження.

Про трагедію у своєму Твіттер написав відомий турецький актор і телеведучий Альп Кірсан, який виявився сусідом Христини. З його подачі звістка розлетілася по турецьких ЗМІ.

Зазначимо, у своєму повідомленні Кірсан назвав її громадянкою Росії, але в коментарях його поправили, уточнивши, що Новицька - Українка.

Свій твіт актор супроводив хештегом #KadinaSiddet- "ні насильству проти жінок". За однією з версій, дівчину міг вбити хлопець, з яким у неї були стосунки.

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