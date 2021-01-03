Страшная трагедия произошла с молодой украинкой в Труции

Кристину Новицкую нашли мертвой в своем доме в курортном городке Мугла под Бодрумом. Девушка была обнаружена в своем доме прикованной наручниками к стулу и с полиэтиленовым пакетом на голове, пишет турецкое издание Sabah.

Указывается, что Кристина Новицкая была 1990 года рождения, то есть ей было 30 лет. В то же время другие СМИ, в частности турецкий сайт NTV пишет, что ей было 25 лет.

Сообщается, что родственники девушки не могли с ней связаться, поэтому попросили соседей пойти проверить все ли с ней в порядке. Соседи не смогли достучаться до Кристины, поэтому вызвали полицию.

Когда дверь взломали, девушку нашли без признаков жизни. При этом окна были закрыты, а дверь была заперта на ключ изнутри.

Отмечается, что полиция рассматривает версии, как убийства, так и самоубийства. Отмечается, что Новицкая страдала головными болями и часто ездила на родину для лечения, что могло быть одной из причин ее самоубийства.

Полиция начала расследование загадочной смерти. Уже получены показания двух свидетелей, также ожидаются записи видеонаблюдения.

О трагедии в своем Твиттер написал известный турецкий актер и телеведущий Альп Кирсан, который оказался соседом Кристины. С его подачи известие разлетелось по турецким СМИ.

Отметим, в своем сообщении Кирсан назвал ее гражданкой России, но в комментариях его поправили, уточнив, что Новицкая - украинка.

Свой твит актер сопроводил хэштегом #KadinaSiddet - "нет насилию против женщин". По одной из версий, девушку мог убить парень, с которым у нее были отношения.

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