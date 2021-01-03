Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася яскравими кадрами

Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Адже, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

У мережі існують безліч фанатських сторінок в Instagram чарівної моделі купальників і білизни. На одній з них з'явилося чергове пікантне фото Демі.

Кілька годин тому шанувальники нагадали про те, як шикарно Демі Роуз виглядає в образі розкішної спокусниці. Невгамовна інста-Діва на останньому знімку постала в модному вбранні: шовковій сорочці рожевого кольору, яку вона приспустила, виставивши свої пишні форми на загальний огляд.

Доповнює картину виразний макіяж з коричневими smoky eyes, чітко промальованими бровами, а також натурального відтінку губами. При цьому волосся красуні відкинула на спину, злегка їх завивши.

Зрозуміло користувачі Мережі не могли залишити Демі Роуз без компліментів, тому залишили хвалебні відгуки під знімком.

"Яка ти мила, дуже красива, класна ♥ ️ ♥ ️ ♥️", "яка ти красива, мила, дуже мила, найкраща"," з Новим роком дорога обдарована лялька 😘 😘 ", "Наскільки ти милий, дорога. Ти дуже красива найкрасивіша у всесвіті", "так жарко", "виглядає непогано, дитинко".

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер.