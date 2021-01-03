Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась яркими кадрами

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Ведь, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

В сети существут множество фанатских страниц в Instagram обворожительной модели купальников и белья. На одной из них появилось очередное пикантное фото Деми.

Несколько часов назад поклонники напомнили о том, как шикарно Деми Роуз смотрится в образе роскошной соблазнительницы. Неугомонная инста-дива на последнем снимке предстала в модном наряде: шелковой рубашке розового цвета, которую она приспустила, выставив свои пышные формы на всеобщее обозрение.

Дополняет картину выразительный макияж с коричневыми smoky eyes, четко прорисованными бровями, а также натурального оттенка губами. При этом волосы красотки отбросила на спину, слегка их завив.

Разумеется пользователи сети не могли оставить Деми Роуз без комплиментов, поэтому оставили хвалебные отзывы под снимком.

"Какая ты милая, очень красивая, классная ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️", "Какая ты красивая, милая, очень милая, лучшая", "С новым годом дорогая одаренная кукла 😘😘 ", "Насколько ты милый, дорогая. Ты очень красивая самая красивая во вселенной", "Так жарко", "Выглядит неплохо, детка".

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.