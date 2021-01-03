Скандальна Українська "Міс Україна 2019" Маргарита Паша здивувала кадрами з відпочинку в центрі Москви

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Сама не розумію, як я тут опинилася на Новий Рік. Атмосфера... " - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Паша під час прогулянки по Червоній площі в центрі Москви. При цьому українська модель показує Кремль і людей, які також гуляють по центру столиці країни - агресора.

Нагадаємо, Маргарита Паша потрапила в скандал у 2019 році, коли після проведення конкурсу краси не зуміла чітко відповісти, "чий Крим".

"Вважаю, що Крим належить всім людям. Вся територія Землі належить нам, людям. Така моя думка", - сказала вона тоді.

При цьому в кінці інтерв'ю модель побажала анексованому українському півострову "процвітання, як Республіці". А після скандалу різко відповіла патріотам, звинувативши їх у цькуванні, залякуванні та обмані.

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