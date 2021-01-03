Скандальная украинская "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша удивила кадрами с отдыха в центре Москвы

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

"Сама не понимаю, как я здесь оказалась на Новый год. Атмосфера…" – коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Паша во время прогулки по Красной площади в центре Москвы. При этом украинская модель показывает Кремль и людей, которые также гуляют по центру столицы страны - агрессора.

Напомним, Маргарита Паша угодила в скандал в 2019 году, когда после проведения конкурса красоты не сумела четко ответить, "чей Крым".

"Считаю, что Крым принадлежит всем людям. Вся территория Земли принадлежит нам, людям. Таково мое мнение", - сказала она тогда.

При этом в конце интервью модель пожелала аннексированному украинскому полуострову "процветания, как республике". А после скандала резко ответила патриотам, обвинив их в травле, запугивании и обмане.

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