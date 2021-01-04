Українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати публіку неймовірними нарядами

Стиль Насті Каменських завжди був одним з найбільш обговорюваних в мережі, адже артистка не тільки не боїться експериментів, але і закликає інших любити себе і вирішуватися на щось нове. Для цього Настя також змінює зачіску, використовуючи перуки, накладні волосся і різні стрижки.

А щоб її стиль був бездоганним, зірка доповнює вбрання масивними аксесуарами і не боїться показати тіло після схуднення.

Цього разу на фан-акаунті з'явилися несподівані кадри з новорічного ролика, записаного для телеканалу. У ньому Каменських оригінально позувала в масивній шубі баклажанового відтінку. При цьому фанати відразу звернули увагу, що Каменських позувала в наряді, який раніше одягла її колега Тіна Кароль, знімаючи промо для нового сезону шоу «Голос».

Два однакових образу припали фанатам до душі:

"Це вам не піджак Даніка Балана, тут все серйозніше; панімаю👌 😂; не засуджую, а інтригую; бідна Саніна, зрозуміло чому вона не Подружка. Ми про Настю забули 🤧; Біла Королева мабуть позичила у чорної королеви шубку❤️"»

На фан-акаунтах тут же з'явився новий запис артистки, в якій вона, немов Попелюшка, змінює свій вигляд з домашнього і простого на розкішний Новорічний.

Для святкування артистка вибрала лаконічне вбрання без зайвих прикрас і принтів. Співачка одягла тонку сукню на бретельках насиченого бірюзового відтінку зі смарагдовим відливом. М'яка і струмлива тканина вдало підкреслила вигини зірки.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських " втекла "з дому і зачарувала зірку" Холостяка " розкутою позою.