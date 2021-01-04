Украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить публику невероятными нарядами

Стиль Насти Каменских всегда был одним из самых обсуждаемых в сети, ведь артистка не только не боится экспериментов, но и призывает других любить себя и решаться на что-то новое. Для этого Настя также меняет прическу, используя парики, накладные волосы и различные стрижки.

А чтобы ее стиль был безупречным, звезда дополняет наряды массивными аксессуарами и не боится показать тело после похудения.

В этот раз на фан-аккаунте появились неожиданные кадры из новогоднего ролика, записанного для телеканала. В нем Каменских оригинально позировала в массивной шубе баклажанового оттенка. При этом фанаты сразу обратили внимание, что Каменских позировала в наряде, который ранее надела ее коллега Тина Кароль, снимая промо для нового сезона шоу «Голос».

Два одинаковых образа пришлись фанатам по душе:

«Это вам не пиджак Даника Балана, тут все серьезнее; пАнимаю👌😂; не осуждаю, а интригую; Бедная Санина, понятно почему она не подружка. Мы про Настю забыли 🤧; Белая Королева видимо одолжила у Чёрной Королевы шубку❤️».

На фан-аккаунтах тут же появилась новая запись артистки, в которой она, словно Золушка, меняет свой вид из домашнего и простого на роскошный новогодний.

Для празднования артистка выбрала лаконичный наряд без лишних украшений и принтов. Певица надела тонкое платье на бретельках насыщенного бирюзового оттенка с изумрудным отливом. Мягкая и струящаяся ткань удачно подчеркнула изгибы звезды.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой.