Пішла з життя американська актриса Таня Робертс, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда у фільмі «Вид на вбивство»
Трагічну новину повідомив портал TMZ.
За словами представника актриси, все сталося 24 грудня, коли Робертс вийшла на прогулянку зі своїми собаками. По поверненню додому, вона впала і отримала важку травму.
Актрису госпіталізували і підключили до апарату штучного дихання, але в неділю, 3 січня, вона померла.
Їй було 65 років.
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Таня Робертс була секс-символом початку 1980-х років і зіграла роль дівчини Джеймса Бонда Стейсі Саттон у фільмі «Вид на вбивство».
Не менш відомими картинами, в яких знялася актриса, стали «Шина — королева джунглів» і «Повелитель звірів».
Таня також була успішною моделлю. Вона позувала для Playboy, а також для безлічі телевізійних рекламних роликів.
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