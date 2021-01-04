Ушла из жизни американская актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство»
Трагическую новость сообщил портал TMZ.
По словам представителя актрисы, все случилось 24 декабря, когда Робертс вышла на прогулку со своими собаками. По возвращению домой, она упала и получила тяжелую травму.
Актрису госпитализировали и подключили к аппарату искусственного дыхания, но в воскресенье, 3 января, она скончалась.
Ей было 65 лет.
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Таня Робертс являлась секс-символом начала 1980-х годов и сыграла роль девушки Джеймса Бонда Стейси Саттон в фильме «Вид на убийство».
Не менее известными картинами, в которых снялась актриса, стали «Шина — королева джунглей» и «Повелитель зверей».
Таня также была успешной моделью. Она позировала для Playboy, а также для множества телевизионных рекламных роликов.
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