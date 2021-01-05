Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", підкорила фігурою в золотому бікіні

Популярна модель з пишними формами прославилася після того, як почала рекламувати білизну і завела власний аккаунт в Instagram. При цьому відносини Демі з колишнім хлопцем Кайлі Дженнер і поява на публіці у відвертих і не приховують її тіло нарядах прославили дівчину ще більше.

Як правило, Роуз не приховує своєї любові до пікантних фотосесій – дівчина демонструє трендові купальники і білизну без скромності і будь-якого збентеження. Так як Демі виступає проти дієт і обмежень, вона закликає не комплексувати з приводу форм і розмірів.

У золотому бікіні з вирізами під бюстом і з переплітаються ременями на талії дівчині вдалося підкреслити найголовніше. Золоті сережки-каблучки вдало завершили її образ, а зачесані назад локони зробили лук Роуз більш незвичайним.

"Ці форми дійсно дуже великі; мені здається, це дуже гаряче🔥; ти схожа на фентезі історію; добре ок ти дійсно неймовірна жінка; пишні❤️❤️; ви розширюєтеся по горизонталі, залишаються тільки криві лінії; Танк .. неймовірний натиск; шалено красиво. 😍 ; як трофей, сяючий так яскраво і красиво".

Також у білому бікіні Роуз змогла підкреслити і пишний бюст, і не менш привабливі стегна. Щоб виглядати розкішно, Демі намагається якомога частіше зволожувати шкіру, користується постійно поживними маслами і завжди турбується про свої шатенистих локони.

А для золотистого засмаги дівчина відвідує пляж вечорами, уникаючи занадто сильного впливу сонячних променів на шкіру.

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