Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", покорила фигурой в золотом бикини

Популярная модель с пышными формами прославилась после того, как начала рекламировать белье и завела собственный аккаунт в Инстаграм. При этом отношения Деми с бывшим парнем Кайли Дженнер и появление на публике в откровенных и не скрывающих ее тело нарядах прославили девушку еще больше.

Как правило, Роуз не скрывает своей любви к пикантным фотосессиям – девушка демонстрирует трендовые купальники и белье без скромности и какого-либо смущения. Так как Деми выступает против диет и ограничений, она призывает не комплексовать по поводу форм и размеров.

В золотом бикини с вырезами под бюстом и с переплетающимися ремнями на талии девушке удалось подчеркнуть самое главное. Золотые серьги-кольца удачно завершили ее образ, а зачесанные назад локоны сделали лук Роуз более необычным.

«Эти формы действительно очень большие; Мне кажется, это очень горячо🔥; Ты похожа на фэнтези историю; Хорошо ок ты действительно невероятная женщина; Пышные ❤️❤️; Вы расширяетесь по горизонтали, остаются только кривые линии; Танк .. невероятный напор; Безумно красиво. 😍; как трофей, сияющий так ярко и красиво».

Также в белом бикини Роуз смогла подчеркнуть и пышный бюст, и не менее привлекательные бедра. Чтобы выглядеть роскошно, Деми старается как можно чаще увлажнять кожу, пользуется постоянно питательными маслами и всегда беспокоится о своих шатенистых локонах.

А для золотистого загара девушка посещает пляж по вечерам, избегая слишком сильного влияния солнечных лучей на кожу.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

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