Знаменитий російський актор Олег Басилашвілі потрапив до лікарні

Про це з посиланням на джерело у Великому драматичному театрі Санкт-Петербурга, пише МК.

У Басилашвілі виявили Китайський вірус.

Варто відзначити, що у актора хронічна хвороба легенів. Зважаючи на це, а також віку, йому 86 років, артист кілька місяців взагалі не виходив з дому, побоюючись заразитися небезпечним вірусом. Рідні оберігали його, але вірус виявився занадто підступним.

Від кого могла заразитися людина, яка протягом довгого часу не покидав житла, сказати важко: швидше за все, вірус приніс в будинок хтось зі своїх. Але в результаті слідом за Олегом Басилашвілі захворіли його дружина і дочка.

Повідомляється, що зараз Олег Басилашвілі з дружиною знаходиться в одній з клінік Санкт-Петербурга.

В афіші БДТ ім. Товстоногова до кінця січня немає вистав з його участю.

Олег Басилашвілі зіграв безліч ролей, але мабуть найвідомішими, які навряд чи хтось не знає, це Юрій Самохвалов з культового «службового роману», і Платон Рябінін з «вокзалу для двох» Ельдара Рязанова, і, звичайно, Воланд в «Майстра і Маргариті».

Також протягом 60 років Олег Басилашвілі грає у Великому драматичному театрі

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