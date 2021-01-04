У новорічну ніч загинув 24-річний українець



Як передає Politeka.net, подробиці трагедії розповіли на сайті ДСНС України в Закарпатській області.

"О 00:01 1 січня до оперативно-рятувальної служби Закарпаття звернулася родичка 24-річного жителя с.Лисичеве Іршавського району. Жінка повідомила, що хлопець, йдучи додому зі своєю дівчиною, переходив міст через річку Лисичанка, послизнувся і впав у воду", - йдеться в повідомленні.

Для проведення пошукових робіт було задіяно рятувальників і місцеве населення.

"О 10: 05 загиблого було виявлено місцевим населенням між С.Кушниця та Лисчево. Рятувальники витягли тіло з води і передали в руки правоохоронних органів", - повідомили рятувальники.

На цей час обставини події з'ясовуються.

Раніше ми повідомляли, що на Черкащині двоє українців потонули, рятуючи 14-річну дівчинку.

Вони перебували на льоду. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню льоду дитини.

Рятувальники прибули на місце, але врятувати чоловіків не вдалося - тіло одного з них дістали відразу, а другого загиблого виявити відразу не вдалося. Для його пошуків були залучені водолази.