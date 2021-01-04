В новогоднюю ночь погиб 24-летний украинец
Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали на сайте ГЧСЧ Украины в Закарпатской области.
"В 00:01 1 января в оперативно-спасательную службу Закарпатья обратилась родственница 24-летнего жителя с. Лисичево Иршавского района. Женщина сообщила, что парень, идя домой со своей девушкой, переходил мост через реку Лисичанка, поскользнулся и упал в воду", - говорится в сообщении.
Для проведения поисковых работ было задействовано спасателей и местное население.
"В 10:05 погибшего было обнаружено местным населением между с. Кушниця и Лисчево. Спасатели извлекли тело из воды и передали в руки правоохранительных органов", - сообщили спасатели.
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На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мы сообщали, что на Черкащине двое украинцев утонули, спасая 14-летнюю девочку.
Они находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка.
Спасатели прибыли на место, но спасти мужчин не удалось - тело одного из них достали сразу, а второго погибшего обнаружить сразу не удалось. Для его поисков были привлечены водолазы.
Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.
Как сообщала Politeka, в Одесской области учительница сделала роковой шаг, кадры трагедии.
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