В новогоднюю ночь погиб 24-летний украинец



Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали на сайте ГЧСЧ Украины в Закарпатской области.



"В 00:01 1 января в оперативно-спасательную службу Закарпатья обратилась родственница 24-летнего жителя с. Лисичево Иршавского района. Женщина сообщила, что парень, идя домой со своей девушкой, переходил мост через реку Лисичанка, поскользнулся и упал в воду", - говорится в сообщении.

Для проведения поисковых работ было задействовано спасателей и местное население.

"В 10:05 погибшего было обнаружено местным населением между с. Кушниця и Лисчево. Спасатели извлекли тело из воды и передали в руки правоохранительных органов", - сообщили спасатели.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали, что на Черкащине двое украинцев утонули, спасая 14-летнюю девочку.

Они находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка.

Спасатели прибыли на место, но спасти мужчин не удалось - тело одного из них достали сразу, а второго погибшего обнаружить сразу не удалось. Для его поисков были привлечены водолазы.