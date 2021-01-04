17-річна дочка колишнього воротаря збірної Росії і "Зеніту" В'ячеслава Малафєєва розповіла, що в 2020 році вона три тижні пролежала в психлікарні

Зізнання вона опублікувала на своїй станиці в соцмережі.

"Це був самий даремний, ненасичений, огидний рік. Три тижні пролежала в психлікарні. І взагалі в цьому році три рази була в лікарнях. Це просто найжахливіше місце в цьому світі. Сил мені в 2021 – му.сподіваюся, у мене все вийде", - написала Ксенія.

Як відомо, дівчинка живе окремо від батька і мачухи.

"Останні півроку ми з ними особливо не спілкувалися. Гроші я сама заробляла. Я була сама по собі, вони самі по собі. У нас не було якогось контакту, близькості. Я не бачила сенсу перебувати в сім'ї. Яка різниця: я в 16 років переїду або в 18? У відносинах в принципі все одно нічого не зміниться. Я просто не бачила сенсу в своєму знаходженні будинку. Не відчувала, що я в родині. Дуже часто відчувала себе зайвою", - пояснювала вона своє рішення жити окремо.

"А була хорошою дівчинкою", - коментують фото Ксенії в мережі.

Ксенія Малафєєва-дочка В'ячеслава Малафєєва, екс-воротаря збірної Росії і футбольного клубу «Зеніт». Народилася 3 грудня 2003 року. Ксюша народилася в шлюбі футболіста і його першої дружини Марини Малафеєвої, яка в 2011 році загинула в автомобільній аварії в Санкт-Петербурзі.

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