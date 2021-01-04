17-летняя дочь бывшего вратаря сборной России и "Зенита" Вячеслава Малафеева рассказала, что в 2020 году она три недели пролежала в психбольнице

Признание она опубликовала на своей станице в соцсети.

"Это был самый бесполезный, ненасыщенный, отвратительный год. Три недели пролежала в психушке. И вообще в этом году три раза была в больницах. Это просто самое ужасное место в этом мире. Сил мне в 2021-м. Надеюсь, у меня все получится", – написала Ксения.

Как известно, девочка живет отдельно от отца и мачехи. Это была ее инициатива.

«Последние полгода мы с ними особо не общались. Деньги я сама зарабатывала. Я была сама по себе, они сами по себе. У нас не было какого-то контакта, близости. Я не видела смысла находиться в семье. Какая разница: я в 16 лет перееду или в 18? В отношениях в принципе все равно ничего не изменится. Я просто не видела смысла в своем нахождении дома. Не чувствовала, что я в семье. Очень часто чувствовала себя лишней», - объясняла она свое решение жить отдельно.

«А была хорошей девочкой», - комментируют фото Ксении в сети.

Ксения Малафеева — дочь Вячеслава Малафеева, экс-вратаря сборной России и футбольного клуба «Зенит». Родилась 3 декабря 2003 года. Ксюша родилась в браке футболиста и его первой жены Марины Малафеевой, которая в 2011 году погибла в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге.

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