Маленькій українці потрібна термінова допомога на операцію на головному мозку



Як передає Politeka.net, прохання про допомогу розмістили у Facebook-спільноті "Всеукраїнська благодійна організація "Мама і немовля".



У маленької Вікусі раптово вдома став погіршуватися стан. Дівчинку забрала швидка допомога в лікарню. Лікарі діагностували запалення мозку і за життєвими показаннями необхідна операція на головному мозку.

"Сама операція безкоштовна, але на витратні матеріали необхідно 32 000 грн. Терміново сім'я таких коштів немає, але стан дівчинки чекати не дає часу. Якщо вчасно прооперувати, це зможе мінімізувати негативні наслідки запалення і Вікуся матиме повноцінне дитинство", - йдеться в повідомленні.





Раніше ми повідомляли, що завдяки допомозі небайдужих українців маленький Іванко нарешті поїхав додому! На долю малюка випало багато болю і до 4 операції, а перша з них була зроблена відразу після народження.

Нагадаємо, лікарі рятують 10-річну красуню, дівчинка може назавжди залишитися інвалідом.

Раніше Politeka писала, на острівці безпеки в Харкові страшна аварія, лікарі рятують дитину.

Як повідомляла Politeka, дівчина таємниче зникла в Києві, фото і що відомо.