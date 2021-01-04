Маленькой украинке нужна срочная помощь на операцию на головном мозге



Как передает Politeka.net, просьбу о помощи разместили в Facebook-сообществе "Всеукраинская благотворительная организация "Мама і немовля".



У маленькой Викуси внезапно дома стало ухудшаться состояние. Девочку забрала скорая помощь в больницу. Врачи диагностировали воспаление мозга и по жизненным показаниям необходима операция на головном мозге.

"Сама операция бесплатная, но на расходные материалы необходимо 32 000 грн. Срочно семья таких средств нет, но состояние девочки ждать не дает времени. Если вовремя прооперировать, это сможет минимизировать негативные последствия воспаления и Викуся будет иметь полноценное детство", - говорится в сообщении.





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