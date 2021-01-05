Українська співачка Настя Каменських показала один з останніх своїх образів для зйомок шоу "Маска"

Як відомо, у першому сезоні української адаптації шоу "Маски" Настя Каменських також взяла участь у ролі одного з членів журі.

У кожному випуску співачка приміряла найрізноманітніші і несподівані образи, які дивували мережу. Настя експериментувала з зачіскою, стрижкою, кольором волосся і одягала досить незвичайні наряди з блискітками або ті, що були зроблені з латексу.

"Мені здається, що це на поточний момент найкрутіше і найцікавіше шоу. Це така нова епоха. Тому що ти вже не вибираєш просто, як там красиво співають, негарно, талановита людина чи ні. Тут ти намагаєшся, по-перше, вгадати, подивитися і вибрати кращий номер. ",- сказала раніше зірка в програмі"Зірковий шлях".

Перед стартом проекту в Instagram популярного шоу також з'явився запис з Каменських, мило позує в масці з камінням і показує свій стильний образ. Латексний костюм з розсипом каменів і намистин прямо на грудях виглядав дуже незвично.

Ось що написали раніше шанувальники під ідентичним постом у самої Каменських:

"Все супер, ось тільки чому груди "Волохаті"?))) 🙈; буду з задоволенням дивитися💕; А ось це соковито; Гарна така ❤️😍; Буду дивитися, супер; Звичайно🔥🔥; Лисичка або кішечка❗ і на ту і на іншу схожа❗; Шикарно👍🙏 Ви найкрасивіша❤️».

Популярна артистка звикла знімати різні ролики в додатку "Тік-ток", щоб привернути увагу до себе. Каменських для цього завжди намагається змінити образи, переодягнутися на камеру і зробити щось смішне. Так, зірка вирішила поділитися відео з новорічним перетворенням.

На фан-акаунтах тут же з'явився новий запис артистки, в якій вона, немов Попелюшка, змінює свій вигляд з домашнього і простого на розкішний Новорічний.

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