Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, насилу прикрила фігуру в чорній сукні

Молода знаменитість звикла до критики на свою адресу, адже її незвичайна зовнішність і фігура викликає чимало суперечок в мережі. У той же час у Олени є власна «армія» фанатів, які присвячують їй фан-акаунти, роблять пости з нею і стежать за життям моделі.

Українська красуня, яку називають копією Кім Кардашьян, почала набирати популярність після чергової пластичної операції. Дівчина збільшила бюст фактично з нульового до шостого розміру, тому на її стрункій і навіть худій фігурі імпланти виглядають дещо неприродно. Нещодавно Альона також зізналася, що зробила ще одну операцію і в майбутньому не виключає повторних маніпуляцій.

Альону це не бентежить, і вона із задоволенням підкреслює свої достоїнства при кожній рекламній або особистій фотосесії. Як видно на Селфі, дівчина навіть в чорній сукні без принтів і оригінального крою виглядає дуже спокусливо, а вечірній макіяж з акцентом на очі вигідно доповнив її «лук» дня.

Бюст, що випирає крізь тоненьку сукню, не залишив байдужими користувачів Instagram:

"Кидає досить сміливі погляди🌹; ось таким має бути Різдво:); така смілива красуня❤️😍 ✨; їжте, будь ласка 🙏» святі угодники, ти така погана дівчина, чорт візьми; я б розніс; Господи, як ви їх носите! Груди скоро лопнуть! Який неграмотний хірург!; Мені одній здається це не красивим груди через цур велика 🤮; вона як лялька з пластика 🔥будь ласка, припиніть пластичну операцію. Це занадто небезпечно".

Завдяки своїй зовнішності, яку Олена продовжує постійно вдосконалювати, вона стає все більш обговорюваною в соціальній мережі Instagram.

Як видно на одному з фото, при всіх маніпуляціях Олена також має досить струнку фігуру, відзначаючи, що навіть не сидить на дієтах, а просто правильно харчується. У чорній білизні з одних тільки смужок моделі вдалося насилу прикрити бюст, а штани з імітацією під шкіру надали їй бунтарський вигляд.

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