Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, с трудом прикрыла фигуру в черном платье

Молодая знаменитость привыкла к критике в свой адрес, ведь ее необычная внешность и фигура вызывает немало споров в сети. В то же время у Алены есть собственная «армия» фанатов, которые посвящают ей фан-аккаунты, делают посты с ней и следят за жизнью модели.

Украинская красотка, которую называют копией Ким Кардашьян, начала набирать популярность после очередной пластической операции. Девушка увеличила бюст фактически с нулевого до шестого размера, поэтому на ее стройной и даже тощей фигуре импланты смотрятся несколько неестественно. Недавно Алена также призналась, что сделала еще одну операцию и в будущем не исключает повторных манипуляций.

Алену это не смущает, и она с удовольствием подчеркивает свои достоинства при каждой рекламной или личной фотосессии. Как видно на селфи, девушка даже в черном платье без принтов и оригинального кроя выглядит очень соблазнительно, а вечерний макияж с акцентом на глаза выгодно дополнил ее «лук» дня.

Выпирающий сквозь тоненькое платье бюст не оставил равнодушными пользователей Инстаграм:

«Бросает достаточно смелые взгляды🌹; Вот таким должно быть рождество:); такая смелая красотка❤️😍✨; Ешьте, пожалуйста 🙏» святые угодники, ты такая плохая девушка, черт возьми; Я бы разнес; Господи, как вы их носите! Груди скоро лопнут! Какой неграмотный хирург!; Мне одной кажется это не красивым грудь через чур большая 🤮; Она как кукла из пластика 🔥Пожалуйста, прекратите пластическую операцию. Это слишком опасно».

Благодаря своей внешности, которую Алена продолжает постоянно якобы совершенствовать, она становится все более обсуждаемой в социальной сети Инстаграм.

Как видно на одном из фото, при всех манипуляциях Алена также имеет довольно стройную фигуру, отмечая, что даже не сидит на диетах, а просто правильно питается. В черном белье из одних только полосок модели удалось с трудом прикрыть бюст, а брюки с имитацией под кожу придали ей бунтарский вид.

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