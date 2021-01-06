Є жінки, яким роки зовсім ні по чому

Подивімось на таких красунь на прикладі зірок, пише Politeka.net. Вони навіть за 50 заворожують своєю зовнішністю і приваблюють чоловіків.

Українська співачка Ірина Білик у квітні цього року відсвяткує 51 рік. Зірка не виглядає на свій вік, адже ретельно доглядає за собою. Зірка також намагається вживати добавки, до складу яких входять перець, карі й органічні спеції.

54-річна Ольга Сумська підкорює серця шанувальників досі. Зірка виглядає значно молодшою і хвалиться своєю привабливістю. Зірка зізналася, що в повсякденному житті взагалі не наносить макіяж, а просто доглядає за шкірою з ранку, накладаючи зволожуючий крем.

У травні цього року "Чорна пантера", модель Наомі Кемпбелл відзначить 51 рік. Ця красуня досі зводить з розуму чоловіків. Зірка вважає, що так добре виглядати їй допомагає вегетаріанство. Наомі обожнює зелені соки з яблук, овочів і трав.

51-річна Дженніфер Лопес - ікона стилю. Артистка виглядає дуже ефектно, а допомагає їй в цьому харчування і спорт. Зірка не їсть солодкого і смаженого, а всі її страви готуються на пару з найсвіжіших сезонних продуктів.

Моніка Беллуччі відсвяткувала минулого року 56 років. Знаменитість може похвалитися шикарною фігурою. І попри те, що актриса вибрала природне старіння, виглядає вона приголомшливо.

Зірка зізналася, що любить смачну і ситну їжу, тому ніколи не відмовить собі в пасті або піці.

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