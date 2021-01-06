Есть женщины, которым годы совсем ни по чем

Давайте посмотрим на таких красоток на примере звезд, пишет Politeka.net. Они даже за 50 завораживают своей внешностью и привлекают мужчин.

Украинская певица Ирина Билык в апреле этого года отпразднует 51 год. Звезда не выглядит на свой возраст, ведь тщательно ухаживает за собой. Звезда также старается употреблять добавки, в состав которых входят перец, кари и органические специи.

54-летняя Ольга Сумская покоряет сердца поклонников до сих пор. Звезда выглядит значительно моложе и хвастается своей привлекательностью. Звезда призналась, что в повседневной жизни вообще не наносит макияж, а просто ухаживает за кожей с утра, накладывая увлажняющий крем.

В мае этого года "черная пантера", модель Наоми Кэмпбелл отметит 51 год. Эта красотка до сих пор сводит с ума мужчин. Звезда считает, что так хорошо выглядеть ей помогает вегетарианство. Наоми обожает зеленые соки из яблок, овощей и трав.

51-летняя Дженнифер Лопес - икона стиля. Артистка выглядит очень эффектно, а помогает ей в этом питание и спорт. Звезда не ест сладкого и жареного, а все ее блюда готовятся на пару из самых свежих сезонных продуктов.

Моника Беллуччи отпраздновала в прошлом году 56 лет. Знаменитость может похвастаться шикарной фигурой. И несмотря на то, что актриса выбрала естественное старение, выглядит она потрясающе.

Звезда призналась, что любит вкусную и сытную еду, поэтому никогда не откажет себе в пасте или пицце.

Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами

Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видеою

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харьковею