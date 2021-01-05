Зірка Instagram та реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрищук вигуляла свої величезні вилиці

Як передає Politeka.net, епатажна дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі, на якому постала під час прогулянки Києвом.

Так, відразу після Нового року Анастасія вирушила до центральної ялинки, мабуть, щоб відчути свято в повній мірі, але щось пішло не так.

"😹 😹 😹я задубіла за 10 хв, як тут люди годинами шастають, не знаю 🥴 😘 🍾 🎄 хеппі нью йер бейбі😘🎊🎉🎄🎉🍾🎆", - поскаржилася на собачий холод Покрищук та привітала фанатів.

Зірка реаліті позувала в куртці з пухнастим капюшоном на тлі лісової красуні. Незважаючи на все, Покрищук, яка замерзла, намагалася посміхатися.

Звичайно, неможливо не звернути увагу на її випираючі вилиці. Раніше Анастасія зізнавалася, що наколола їх собі сама - філерами, якими зазвичай збільшують губи. На це вона витратила близько 60 тис.гривень і приблизно рік.

За словами Покрищук, в першу чергу, незвичайна зовнішність дає їй почуття самозадоволення, тим більше, що вона стала відома на весь світ. Дівчині лестить, що у неї беруть інтерв'ю зарубіжні ЗМІ.

Окрім вилиць колишня "пацанка" збільшила губи, груди, зробила ліпосакцію підборіддя та видалила грудочки Біша. Зупинятися на досягнутому дівчина не збирається.

Користувачі з жаром обговорили її нове фото:

"Баба агонь 😈 🔥"

"Мало того, що вона красива і дуже сексі, вона розумна і чуйна людина з класним почуттям гумору. Це комбо😍"

"Ух яка🔥"

"Зубастенька 😁 З Новим роком, дорога 🥳"

"Так буханути потрібно"

"Не дай Бог..."

"П'ють 😅 гріються, ось так і шастають 😅"

"По тверезій, звичайно холодно..."

"Вони одягаються як капуста. І не мерзнуть"

"Красуня ️🤦‍♀️ у фільми жахів тебе б взяли і без гриму"

"Бухають щоб не мерзнути 👏 👍"

"Я обожнюю тебе! Але це фото пипець 😂 баба Яга!"

Нагадаємо, "Я нікому не потрібна": подробиці спроби самогубства зірки шоу " Від пацанки до панянки".

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