Зірка Instagram та реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрищук вигуляла свої величезні вилиці

Як передає Politeka.net, епатажна дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі, на якому постала під час прогулянки Києвом.

Так, відразу після Нового року Анастасія вирушила до центральної ялинки, мабуть, щоб відчути свято в повній мірі, але щось пішло не так.

"😹 😹 😹я задубіла за 10 хв, як тут люди годинами шастають, не знаю 🥴 😘 🍾 🎄 хеппі нью йер бейбі😘🎊🎉🎄🎉🍾🎆", - поскаржилася на собачий холод Покрищук та привітала фанатів.

Зірка реаліті позувала в куртці з пухнастим капюшоном на тлі лісової красуні. Незважаючи на все, Покрищук, яка замерзла, намагалася посміхатися.

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Звичайно, неможливо не звернути увагу на її випираючі вилиці. Раніше Анастасія зізнавалася, що наколола їх собі сама - філерами, якими зазвичай збільшують губи. На це вона витратила близько 60 тис.гривень і приблизно рік.

За словами Покрищук, в першу чергу, незвичайна зовнішність дає їй почуття самозадоволення, тим більше, що вона стала відома на весь світ. Дівчині лестить, що у неї беруть інтерв'ю зарубіжні ЗМІ.

Окрім вилиць колишня "пацанка" збільшила губи, груди, зробила ліпосакцію підборіддя та видалила грудочки Біша. Зупинятися на досягнутому дівчина не збирається.

Користувачі з жаром обговорили її нове фото:

"Баба агонь 😈 🔥"

"Мало того, що вона красива і дуже сексі, вона розумна і чуйна людина з класним почуттям гумору. Це комбо😍"

"Ух яка🔥"

"Зубастенька 😁 З Новим роком, дорога 🥳"

"Так буханути потрібно"

"Не дай Бог..."

"П'ють 😅 гріються, ось так і шастають 😅"

"По тверезій, звичайно холодно..."

"Вони одягаються як капуста. І не мерзнуть"

"Красуня ️🤦‍♀️ у фільми жахів тебе б взяли і без гриму"

"Бухають щоб не мерзнути 👏 👍"

"Я обожнюю тебе! Але це фото пипець 😂 баба Яга!"

Нагадаємо, "Я нікому не потрібна": подробиці спроби самогубства зірки шоу " Від пацанки до панянки".

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