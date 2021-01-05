Звезда Инстаграм и реалити-шоу "От пацанки до панянки" Анастасия Покрищук выгуляла свои огромные скулы
Как передает Politeka.net, эпатажная девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге, на котором предстала во время прогулки по Киеву.
Так, сразу после Нового года Анастасия отправилась к центральной елке, видимо, чтобы прочувствовать праздник в полной мере, но что-то пошло не так.
"😹😹😹 я задубела за 10 мин, как тут люди часами шастают, не знаю🥴😘🍾🎄 Хеппи нью йер бейби😘🎊🎉🎄🎉🍾🎆", - пожаловалась на собачий холод Покрищук и поздравила фанатов.
Звезда реалити позировала в куртке с пушистым капюшоном на фоне лесной красавицы. Несмотря на все, околевшая Покрищук пыталась улыбаться.
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Конечно, невозможно не обратить внимание на ее выпирающие скулы. Ранее Анастасия признавалась, что наколола их себе сама - филерами, которыми обычно увеличивают губы. На это она потратила около 60 тыс. гривен и примерно год.
Кроме скул бывшая "пацанка" увеличила губы, грудь, сделала липосакцию подбородка и удалила комочки Биша. Останавливаться на достигнутом девушка не собирается.
Пользователи с жаром обсудили ее новое фото:
"Баба агонь😈🔥"
"Мало того, что она красивая и очень секси, она умный и отзывчивый человек с классным чувством юмора. Это комбо😍"
"Ух какая🔥"
"Зубастенькая 😁 С Новым годом, дорогая 🥳"
"Так бухануть нужно"
"Не дай Бог..."
"Пьют 😅 греются, вот так и шастают 😅"
"По трезвой, конечно холодно..."
"Они одеваются как капуста. И не мёрзнут"
"Епть красотка🤦♀️в фильмы ужасов тебя бы взяли и без грима"
"Бухают чтоб не мёрзнуть 👏👍"
"Я обожаю тебя! Но это фото пипец 😂 баба Яга!"
Напомним, "Я никому не нужна": подробности попытки самоубийства звезды шоу "От пацанки до панянки".
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