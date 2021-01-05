Звезда Инстаграм и реалити-шоу "От пацанки до панянки" Анастасия Покрищук выгуляла свои огромные скулы

Как передает Politeka.net, эпатажная девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге, на котором предстала во время прогулки по Киеву.

Так, сразу после Нового года Анастасия отправилась к центральной елке, видимо, чтобы прочувствовать праздник в полной мере, но что-то пошло не так.

"😹😹😹 я задубела за 10 мин, как тут люди часами шастают, не знаю🥴😘🍾🎄 Хеппи нью йер бейби😘🎊🎉🎄🎉🍾🎆", - пожаловалась на собачий холод Покрищук и поздравила фанатов.

Звезда реалити позировала в куртке с пушистым капюшоном на фоне лесной красавицы. Несмотря на все, околевшая Покрищук пыталась улыбаться.

Конечно, невозможно не обратить внимание на ее выпирающие скулы. Ранее Анастасия признавалась, что наколола их себе сама - филерами, которыми обычно увеличивают губы. На это она потратила около 60 тыс. гривен и примерно год.

По словам Покрищук, в первую очередь, необычная внешность дает ей чувство самоудовлетворения, тем более, что она стала известна на весь мир. Девушке льстит, что у нее берут интервью зарубежные СМИ.

Кроме скул бывшая "пацанка" увеличила губы, грудь, сделала липосакцию подбородка и удалила комочки Биша. Останавливаться на достигнутом девушка не собирается.

Пользователи с жаром обсудили ее новое фото:

"Баба агонь😈🔥"

"Мало того, что она красивая и очень секси, она умный и отзывчивый человек с классным чувством юмора. Это комбо😍"

"Ух какая🔥"

"Зубастенькая 😁 С Новым годом, дорогая 🥳"

"Так бухануть нужно"

"Не дай Бог..."

"Пьют 😅 греются, вот так и шастают 😅"

"По трезвой, конечно холодно..."

"Они одеваются как капуста. И не мёрзнут"

"Епть красотка🤦‍♀️в фильмы ужасов тебя бы взяли и без грима"

"Бухают чтоб не мёрзнуть 👏👍"

"Я обожаю тебя! Но это фото пипец 😂 баба Яга!"

Напомним, "Я никому не нужна": подробности попытки самоубийства звезды шоу "От пацанки до панянки".

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