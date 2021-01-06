Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", приміряла новий сміливий образ

Цього разу ефектна брюнетка вирішила підкреслити свої форми новим трендовим білизною з сіточкою і вишивкою. Довгий час Демі комплексувала через пишну фігуру і ховала її під одягом, бажаючи схуднути і скинути зайве. Однак всі спроби не увінчалися успіхом - дівчина опинилася в лікарні з розладом харчової поведінки.

Після того, як Роуз відновила свій імунітет, вона вирішила не ховати себе під мішкуватою тканиною і почала активно публікувати фото з зухвалими образами в Instagram. Прославившись, Демі зайнялася рекламою білизни, яка зараз є для неї засобом заробітку. Навіть у відпустці або на відпочинку дівчина блищить в трендових бікіні.

Як видно на новому знімку Демі, вона виглядає вельми привабливо. У чорних брюках і в такого ж відтінку ліфі з сіточкою, Роуз підкреслила достоїнства перед дзеркалом. А заплетене довге волосся в косу відкрили огляд на всю фігуру знаменитості.

"Захоплений новий приємний образ"» - написала Роуз.

Ось як відреагували фанати:

«Отже, визначення «Приголомшливо» вам підходить; Виглядає приголомшливо; Як завжди приголомшливо🔥❤;Добре 😊; Красиво 😘; Комфорт і радість 🖤; Вау, чудово 😍💯; Повсякденна краса💋💖; Краса 😍; Погляд у твоїх очах говорить багато про що; Так чуттєво; Королева краси».

Відзначимо, відносини Демі з колишнім хлопцем Кайлі Дженнер і поява на публіці у відвертих і не приховують її тіло нарядах прославили дівчину ще більше.

Як правило, Роуз не приховує своєї любові до пікантних фотосесій – дівчина демонструє трендові купальники і білизну без скромності і будь-якого збентеження. Так як Демі виступає проти дієт і обмежень, вона закликає не комплексувати з приводу форм і розмірів.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер