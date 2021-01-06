Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", примерила новый смелый образ

В этот раз эффектная брюнетка решила подчеркнуть свои формы новым трендовым бельем с сеточкой и вышивкой. Долгое время Деми комплексовала из-за пышной фигуры и прятала ее под одеждой, желая похудеть и сбросить лишнее. Однако все попытки не увенчались успехом – девушка оказалась в больнице с расстройством пищевого поведения.

После того, как Роуз восстановила свой иммунитет, она решила не прятать себя под мешковатой тканью и начала активно публиковать фото с дерзкими образами в Инстаграм. Прославившись, Деми занялась рекламой белья, которая сейчас является для нее средством заработка. Даже в отпуске или на отдыхе девушка блистает в трендовых бикини.

Как видно на новом снимке Деми, она выглядит весьма привлекательно. В черных брюках и в такого же оттенка лифе с сеточкой, Роуз подчеркнула достоинства перед зеркалом. А заплетенные длинные волосы в косу открыли обзор на всю фигуру знаменитости.

«Захвачен новый приятный образ🖤», - написала Роуз.

Вот как отреагировали фанаты:

«Итак, определение «Потрясающе» вам подходит; Выглядит потрясающе; Как всегда потрясающе🔥❤;Хорошо 😊; Красиво 😘; Комфорт и радость 🖤; Вау, великолепно 😍💯; Повседневная красота💋💖; Красота 😍; Горчее некуда; Взгляд в твоих глазах говорит о многом; Так чувственно; Королева красоты».

Отметим, отношения Деми с бывшим парнем Кайли Дженнер и появление на публике в откровенных и не скрывающих ее тело нарядах прославили девушку еще больше.

Как правило, Роуз не скрывает своей любви к пикантным фотосессиям – девушка демонстрирует трендовые купальники и белье без скромности и какого-либо смущения. Так как Деми выступает против диет и ограничений, она призывает не комплексовать по поводу форм и размеров.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике