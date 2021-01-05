Переможниця проекту «Холостяк» Даша Ульянова вирушила на відпочинок, заінтригувавши новим фото

Після фіналу шоу "Холостяк" дівчина практично відразу розлучилася з головним героєм проекту через його інтимні стосунки з однією з учасниць ще на самих зйомках. При цьому довго сумувати красуня не стала і вже через пару місяців відкрито заявила, що знаходиться в нових відносинах з чоловіком, який старше неї на двадцять років.

"Ми познайомилися в компанії, і якось у нас все так зав'язалося. Мені кайфово в цьому почутті. Я хотіла хорошого ставлення - я його отримую. Він кайфує від того, що зустрічається з переможницею Холостяка. Є такий момент", - розповіла нещодавно Даша. Зараз дівчина ніяк не коментує свої відносини і особисте життя в цілому.

Однак зовсім недавно вона розповіла, що відправляється в спекотну відпустку. Даша поділилася фото вже з літака, позуючи з келихом напою і позитивно посміхаючись перед камерою. Не ставши розкривати ні куди летить, ні з ким, дівчина викликала бурю з коментарів в мережі:

"Ваші ставки ?✈ ✈ ️» ,- інтригуюче написала Даша.

«Мальдіви❤️👍; Я одна побачила що шампанське МИЄ😂; Зараз всі на Мальдівах і Бузова і Бородіна😉🌸; Дубаї, Балі, Дніпро; Взагалі можна додому на святий вечір; На відпочинок на Мальдіви; Дубай😻; Мальдіви або Дубаї 😁; Львів😂; Єгипет ) Туреччина ) Мальдіви )».

Відзначимо, після фіналу "Холостяка" з Максом Михайлюком сама Ульянова продовжує розповідати про своє життя, ділиться розповідями про те, як доглядати за собою і намагається показати нові образи, які можуть також підійти її шанувальникам. На своїй сторінці в Instagram Ульянова нещодавно показала цілу добірку хутряних шуб-трендів цієї зими.

Оцінити одяг Даші вирішили не всі – деякі відзначили, що хутро виглядає куди краще на тваринах, інші ж просто відповіли на питання Даші.

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