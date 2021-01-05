Победительница проекта «Холостяк» Даша Ульянова отправилась на отдых, заинтриговав новым фото

После финала шоу «Холостяк» девушка практически сразу рассталась с главным героем проекта из-за его интимных отношений с одной из участниц еще на самих съемках. При этом долго горевать красотка не стала и уже через пару месяцев открыто заявила, что состоит в новых отношениях с мужчиной, который старшее нее на двадцать лет.

«Мы познакомились в компании, и как-то у нас все так завязалось. Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения – я его получаю. Он кайфует от того, что встречается с победительницей Холостяка. Есть такой момент», - рассказала недавно Даша. Сейчас девушка никак не комментирует свои отношения и личную жизнь в целом.

Однако совсем недавно она рассказала, что отправляется в жаркий отпуск. Даша поделилась фото уже с самолета, позируя с бокалом напитка и позитивно улыбаясь перед камерой. Не став раскрывать ни куда летит, ни с кем или же вообще одна, девушка вызвала бурю из комментариев в сети:

«Ваши ставки ?🙃✈️», - интригующе написала Даша.

«Мальдивы❤️👍; Я одна увидела что шампанское МОЁТ😂; Сейчас все на Мальдивах и Бузова и Бородина😉🌸; Дубаи, Бали, Днепр; Вообще можно домой на святой вечер; На отдых на Мальдивы; Дубай😻; Мальдивы или Дубаи 😁; Львов😂; Египет ) Турция ) Мальдивы )».

Отметим, после финала "Холостяка" с Максом Михайлюком сама Ульянова продолжает рассказывать о своей жизни, делится рассказами о том, как ухаживать за собой и старается показать новые образы, которые могут также подойти ее поклонникам. На своей странице в Инстаграм Ульянова недавно показала целую подборку меховых шуб –трендов этой зимы.

Оценить одежду Даши решили не все – некоторые отметили, что мех смотрится куда лучше на животных, другие же просто ответили на вопросы Даши.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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