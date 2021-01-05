Колишній актор "Дизель шоу" Олег Іваниця розкрив подробиці свого особистого життя
Відомий актор, який пішов з "Дизель шоу" після трагедії з колегою Мариною Поплавською, розкрив правду про своє особисте життя, пише Politeka.net.
Олег Іваниця розлучився з дружиною у 2019 році через 17 років шлюбу. Про цю тему артист особливо не поширювався, але вирішив розкрити деталі днями в програмі "Зірковий шлях".
За словами артиста, в родині виникали часті сварки, і в один момент пара перестала миритися. Крім того, Іваниця кілька разів зраджував дружині, пише РБК.
Іваниця шкодує, що діти бачили скандали з уже колишньою дружиною.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Молодший син 50-річної Ірини Білик у "зоряному" вбранні здивував зізнанням про свого батька: "Днями почув…"
"Вічно вагітна": 42-річна українка народила 18-ту дитину, вразивши навіть лікарів, унікальні кадри
Ксенія Мішина і Еллерт зізналися українцям в грандіозному обмані: "Після "Холостячки" я відразу..."
Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
Актор стверджує, що рішення про розлучення було прийнято спільно, він озвучив пропозицію першим.
Після розриву стосунків Олег налагодив стосунки з молодшим сином Остапом, а старша дочка Ольга, яка навчається у Варшаві, не пробачила батькові вихід( з сім'ї.
Однак, на думку актора, рішення про розлучення було єдино правильним.
Зараз актор знімається в серіалі "Жіночий доктор". Іваниця активно працює, одними з його останніх ролей були в серіалах "татусі" і "Пес".
Також артист брав участь у написанні сценаріїв "Домашній арешт", "Ластівчине гніздо" "Майор і магія", "Тато Ден".
До слова, актор сильно змінився, скинувши у 2016 році зайву вагу. Син підтримував батька у веденні здорового способу життя, з яким вони брали участь у пробіжках. При зрості в 178 см комік скинув близько 30 кг, зігнавши вагу з 105 до 75 кг.
Нагадаємо, як зірка " Дизель шоу "повідала про особисту трагедію, біль від якої не вгамувати:" не було ні дня..."
Як повідомляла Politeka, зірки "Дизель шоу"приголомшили перевтіленням заради яскравого номера:" навіть самі...".