Колишній актор "Дизель шоу" Олег Іваниця розкрив подробиці свого особистого життя

Відомий актор, який пішов з "Дизель шоу" після трагедії з колегою Мариною Поплавською, розкрив правду про своє особисте життя, пише Politeka.net.

Олег Іваниця розлучився з дружиною у 2019 році через 17 років шлюбу. Про цю тему артист особливо не поширювався, але вирішив розкрити деталі днями в програмі "Зірковий шлях".

За словами артиста, в родині виникали часті сварки, і в один момент пара перестала миритися. Крім того, Іваниця кілька разів зраджував дружині, пише РБК.

Іваниця шкодує, що діти бачили скандали з уже колишньою дружиною.

Актор стверджує, що рішення про розлучення було прийнято спільно, він озвучив пропозицію першим.

Після розриву стосунків Олег налагодив стосунки з молодшим сином Остапом, а старша дочка Ольга, яка навчається у Варшаві, не пробачила батькові вихід( з сім'ї.

Однак, на думку актора, рішення про розлучення було єдино правильним.

Зараз актор знімається в серіалі "Жіночий доктор". Іваниця активно працює, одними з його останніх ролей були в серіалах "татусі" і "Пес".

Також артист брав участь у написанні сценаріїв "Домашній арешт", "Ластівчине гніздо" "Майор і магія", "Тато Ден".

До слова, актор сильно змінився, скинувши у 2016 році зайву вагу. Син підтримував батька у веденні здорового способу життя, з яким вони брали участь у пробіжках. При зрості в 178 см комік скинув близько 30 кг, зігнавши вагу з 105 до 75 кг.

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