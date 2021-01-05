Бывший актер "Дизель шоу" Олег Иваница раскрыл подробности своей личной жизни

Известный актер, который ушел из "Дизель шоу" после трагедии с коллегой Мариной Поплавской, раскрыл правду о своей личной жизни, пишет Politeka.net.

Олег Иваница развелся с женой в 2019 году спустя 17 лет брака. Об этой теме артист особо не распространялся, но решил раскрыть детали на днях в программе "Зірковий шлях".

По словам артиста, в семье возникали частые ссоры, и в один момент пара перестала мириться. Кроме того, Иваница несколько раз изменял супруге, пишет РБК

Иваница сожалеет, что дети видели скандалы с уже бывшей женой.

Актер утверждает, что решение о разводе было принято совместно, он озвучил предложение первым.

После разрыва отношений Олег наладил отношения с младшим сыном Остапом, а старшая дочь Ольга, которая учится в Варшаве, не простила отцу уход из семьи.

Однако, по мнению актера, решение о разводе было единственно правильным.

Сейчас актер снимается в сериале "Женский доктор". Иваница активно работает, одними из его последних ролей были в сериалах "Папаньки" и "Пес".

Также артист принимал участие в написании сценариев "Домашний арест", "Ласточкино гнездо" "Майор и магия", "Папа Дэн".

К слову, актер сильно изменился, сбросив в 2016 году лишний вес. Сын поддерживал отца в ведении здорового образа жизни, с которым они участвовали в пробежках. При росте в 178 см комик скинул порядка 30 кг, согнав вес со 105 до 75 кг.

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