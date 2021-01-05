Обірвалося життя українського вченого Володимира Саюка

Інженер-гідротехнік і автор історичного дослідження "Ірпінська битва 1323 року" не дожив кілька днів до Нового року, повідомляє Znaj.

Володимир Павлович прожив довге, насичене професійне життя: побудував ряд гідроелектростанцій (у В'єтнамі зокрема), отримав "Орден трудового Червоного Прапора" і багато інших нагород і медалей.



За час своєї дослідницької діяльності в галузі історії отримав медаль"за збереження історії".

Пом'янути інженера прийшли лише берегівчани, які знали, поважали і допомагали Володимиру Павловичу в роботі над книгами. На жаль, на його похорон не приїхали ні дочка, ні внучка.