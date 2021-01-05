Обірвалося життя українського вченого Володимира Саюка
Інженер-гідротехнік і автор історичного дослідження "Ірпінська битва 1323 року" не дожив кілька днів до Нового року, повідомляє Znaj.
За час своєї дослідницької діяльності в галузі історії отримав медаль"за збереження історії".
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У складі "динамівців" Петро Петрович став володарем Суперкубка УЄФА.
Також повідомлялося, що у Львові від коронавируса помер відомий філософ і культуролог Роман Кісь. Йому був 71 рік.
Він був був учасником літературного середовища 1970-х років у Львові, що об'єднався навколо Григорія Чубая. Відразу після виходу 1-го номера "Скриня" (1971) його автори були піддані переслідуванням КДБ.
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