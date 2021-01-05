Оборвалась жизнь украинского ученого Владимира Саюка
Инженер-гидротехник и автор исторического исследования "Ирпенская битва 1323 года" не дожил несколько дней до Нового года, сообщает Znaj.
За время своей исследовательской деятельности в области истории получил медаль "За сохранение истории".
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В составе "динамовцев" Петр Петрович стал обладателем Суперкубка УЕФА.
Также сообщалось, что во Львове от коронавируса умер известный философ и культуролог Роман Кись. Ему был 71 год.
Он был был участником литературной среды 1970-х годов во Львове, объединившийся вокруг Григория Чубая. Сразу после выхода 1-го номера "Скриня" (1971) его авторы были подвергнуты преследованиям КГБ.
Напомним, стало известно о последних мгновениях жизни принцессы Дианы: появились трогательные фото, "выглядит счастливой и...".
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Также Politeka писала, что бывший муж Наташи Королевой заговорил о трагедии, поразив фото в обнимку с Лолитой.