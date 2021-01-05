Оборвалась жизнь украинского ученого Владимира Саюка

Инженер-гидротехник и автор исторического исследования "Ирпенская битва 1323 года" не дожил несколько дней до Нового года, сообщает Znaj.

Владимир Павлович прожил долгую, насыщенную профессиональную жизнь: построил ряд гидроэлектростанций (во Вьетнаме в частности), получил "Орден трудового Красного знамени" и много других наград и медалей.



За время своей исследовательской деятельности в области истории получил медаль "За сохранение истории".

Помянуть инженера пришли лишь береговчане, которые знали, уважали и помогали Владимиру Павловичу в работе над книгами. К сожалению, на его похороны не приехали ни дочь, ни внучка.