Оборвалась жизнь украинского ученого Владимира Саюка

Инженер-гидротехник и автор исторического исследования "Ирпенская битва 1323 года" не дожил несколько дней до Нового года, сообщает Znaj.

Владимир Павлович прожил долгую, насыщенную профессиональную жизнь: построил ряд гидроэлектростанций (во Вьетнаме в частности), получил "Орден трудового Красного знамени" и много других наград и медалей.

За время своей исследовательской деятельности в области истории получил медаль "За сохранение истории".

Помянуть инженера пришли лишь береговчане, которые знали, уважали и помогали Владимиру Павловичу в работе над книгами. К сожалению, на его похороны не приехали ни дочь, ни внучка.
Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легендарный украинский футболист Петр Слободян.

Известный в прошлом игрок киевского "Динамо" Петр Петрович Слободян" скончался на 68-м году жизни

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