У перший день грудня дерево сакури продовжує цвісти і радувати городян незвичайними яскравими фарбами

Так, у самому центрі Мукачева, що на Закарпатті, росте незвичайна японська вишня. Саме через традицію цвісти кілька разів на рік і навіть взимку сакура і отримала своє прізвисько. Її місцеві жителі вже називають "божевільною", так як вона регулярно цвіте невпопад.

Про це розповів у коментарі для видання Укрінформ Закарпатський гід ігор Гуледза.

Він додав, що нетипове цвітіння цієї сакури спостерігається в останні кілька років. Дерево викидає кілька рожевих квіток на гілках. Це явище відразу помічають місцеві жителі, які тут же починають фотографувати квіти і публікувати знімки в соціальних мережах. Вони визнають, що з'являється відчуття немов у повітрі вже пахне весною, немов казкова аномалія захопила Україну.

Особливо "скажена" сакура подобається туристам. Як розповів Ігор Гуледза, гостей міста квітуча сакура посеред зими просто вражає-дуже цікаво побачити в розпал новорічних свят дерево з рожевими квітами.

Також раніше повідомлялося, що на тлі весняного тепла в Україні стали цвісти рослини, які зазвичай ростуть в теплі пори року.

У деяких українців виросли салат і петрушка, а кияни помітили цвітіння сакури. Тим часом первоцвіти розпустилися під Одесою на Новий Рік.

Нагадаємо, українців попередили про небезпечні погодні аномалії вже цього літа.

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