В первый день декабря дерево сакуры продолжает цвети и радовать горожан необычными яркими красками

Так, в самом центре Мукачево, что на Закарпатье, растет необычная японская вишня. Именно из-за традиции цвести несколько раз в год и даже зимой сакура и получила свое прозвище. Ее местные жители уже называют "сумасшедшей", так как она регулярно цветет невпопад.

Об этом рассказал в комментарии для издания Укринформ закарпатский гид Игорь Гуледза.

Он добавил, что нетипичное цветение этой сакуры наблюдается в последние несколько лет. Дерево выбрасывает несколько розовых цветков на ветках. Это явление сразу замечают местные жители, которые тут же начинают фотографировать цветы и публиковать снимки в социальных сетях. Они признают, что появляется ощущение словно в воздухе уже пахнет весной, словно сказочная аномалия захватила Украину.

Особенно "бешеная" сакура нравится туристам. Как рассказал Игорь Гуледза, гостей города цветущая сакура посреди зимы просто поражает – очень интересно увидеть в разгар новогодних праздников дерево с розовыми цветами.

Также ранее сообщалось, что на фоне весеннего тепла в Украине стали цвести растения, которые обычно растут в теплые времена года.

У некоторых украинцев выросли салат и петрушка, а киевляне заметили цветение сакуры. Тем временем первоцветы распустились под Одессой на Новый год.

Напомним, украинцев предупредили об опасных погодным аномалиях уже этим летом.

Как сообщала Politeka, украинка вырастила в саду феноменальный фрукт, невероятные кадры.

Также Politeka писала, что в Украину неожиданно пришла весна и расцвели кусты сирени, фото аномалии.