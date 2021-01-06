Голлівудська актриса Анджеліна Джолі захоплює красою навіть в простих образах

Після розлучення популярна актриса опинилася в центрі уваги на досить довгий період – кожна дія і її поява на публіці призводила до чергової серії пліток, пов'язаних із зовнішнім виглядом.

У той же час сама актриса поєднує свою роботу з обов'язками посла доброї волі ООН, відвідуючи благодійні заходи і регулярно виступаючи зі сцени з промовами проти самих різних проблем. Однак при всьому цьому на публіці перед папараці зірка фактично не світиться.

З цього приводу на фан-акаунтах з'являються різні фото зі знаменитістю, які сама Джолі не публікує (актриси немає в Instagram). На думку шанувальників, стиль зірки можна назвати "люксовий пуризм" - пуризмом називають прагнення до чистоти і строгості вдач, часом навмисне, Показне.

Навіть в простій комбінації або піжамі для рекламної фотосесії зірка буде виглядати просто, але дорого. Зокрема, мова не про ціну, а скоріше про акуратний дизайн і презентабельному вигляді. Розпущені локони і легкий макіяж ідеально завершують скромний «лук» знаменитості.

"Красиві татуювання; Супер пупсик; як завжди красиво 😍; Краса і спокуса відразу🌹; Ойау, це красиво і фантастично💜; Мило дуже мило; Красиво❤️; ти просто приголомшлива людина ...; чудова жінка і розкішний її стиль💙; Красива жінка !!! 😊 ; завжди така молода".

Весь образ знаменитості або монохромний, або не більше, ніж в двох колірних відтінках – чорно-білому або чорний з бежевим, на світських заходах же зірка може поекспериментувати. Такі луки актриса доповнює улюбленими чорними або бежевими човниками або балетками, зрідка надягаючи підбори.

Як видно на архівному фото із зіркою, не боїться Джолі здатися простою, в білому костюмі вона виглядала вельми привабливо.

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